Стала известна соперница россиянки Эрики Андреевой во втором круге турнира в Лионе
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Итальянская теннисистка Ясмине Паолини (66-я ракетка мира) обыграла испанку Ребеку Масарову (100-я ракетка мира) на старте хардового турнира WTA-250 в Лионе (Франция).
Ясмине Паолини одержала уверенную победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету Масаровой один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Паолини один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.
Во втором круге Паолини встретится с россиянкой Эрикой Андреевой, которая на отказе соотечественницы Анны Блинковой прошла в следующий круг. Турнир продлится до 5 февраля. Его призовой фонд составил € 225 480.
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