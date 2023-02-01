Калинская проиграла украинке Цуренко во втором круге турнира в Хуахине
Поделиться
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в третий круг хардового турнира WTA-250 в Хуахине (Таиланд), проиграв украинке Лесе Цуренко — 0:6, 7:6 (7:3), 4:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты.
Калинская не сделала ни одного эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. Цуренко также ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала 11 брейк-пойнтов из 15.
Соперницей украинской теннисистки в четвертьфинале турнира станет победительница противостояния Даяна Ястремская (Украина) — Татьяна Мария (Германия). Их матч состоится завтра, 2 февраля.
Призовой фонд соревнований в Хуахине составляет $259 303. Турнир завершится 5 февраля.
Хуахин. 2-й круг
01 февраля 2023, среда. 17:40 МСК
53
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 3
|6
136
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
20:33
-
20:04
-
19:38
-
19:15
-
18:27
-
18:03
-
17:34
-
17:16
-
16:43
-
16:19
-
15:25
-
15:20
-
13:57
-
13:37
-
13:32
-
13:13
-
11:51
-
11:31
-
11:10
-
10:56
-
10:46
-
10:15
-
09:33
-
09:14
- 31 января 2023
-
22:14
-
21:18
-
20:18
-
19:52
-
17:50
-
16:50
-
16:34
-
16:00
-
15:41
-
15:33
-
15:20
Партнерский контент