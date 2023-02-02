«Хочу писать историю спорта». Джокович назвал условия, при которых будет доволен карьерой

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал, при каких обстоятельствах будет удовлетворён спортивной карьерой.
«Не думаю, что на этот вопрос есть простой ответ. Я говорил, что профессионально играю в теннис по ряду разных причин. Есть личные причины. Например, я чувствую, что на корте всегда могу узнать о себе что-то новое, могу бороться со внутренними демонами, которые есть у каждого. Для меня это хорошая школа жизни.
В то же время у меня, конечно, есть профессиональные цели и амбиции — «Большие шлемы» и первая строчка рейтинга. Наверное, это вершина профессионального тенниса, и это всегда было моей целью. Несомненно, мне хочется писать историю этого спорта.
Считаю, что в плане игры и физического состояния я могу поддерживать топ-уровень. Так почему бы тогда не продолжать? Не знаю, когда завершится моя профессиональная карьера. Сейчас я мотивирован, близкие меня поддерживают — этот фактор недооценивают, но для меня он ключевой, у меня же дети. Когда я нахожусь вдали от них, я не очень счастлив.
Мы с женой и близкими должны найти равновесие. Она занимается детьми, и это позволяет мне заниматься любимым делом и делать очень важные шаги в теннисе», — цитирует Джоковича Sportklub.
- 2 февраля 2023
-
18:29
-
18:09
-
18:02
-
17:29
-
17:16
-
16:48
-
15:19
-
14:50
-
11:00
-
09:56
-
09:46
-
09:15
-
00:09
- 1 февраля 2023
-
23:35
-
22:51
-
22:38
-
22:01
-
21:37
-
20:33
-
20:04
-
19:38
-
19:15
-
18:27
-
18:03
-
17:34
-
17:16
-
16:43
-
16:19
-
15:25
-
15:20
-
13:57
-
13:37
-
13:32
-
13:13
-
11:51