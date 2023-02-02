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«Хочу писать историю спорта». Джокович назвал условия, при которых будет доволен карьерой

«Хочу писать историю спорта». Джокович назвал условия, при которых будет доволен карьерой
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал, при каких обстоятельствах будет удовлетворён спортивной карьерой.

«Не думаю, что на этот вопрос есть простой ответ. Я говорил, что профессионально играю в теннис по ряду разных причин. Есть личные причины. Например, я чувствую, что на корте всегда могу узнать о себе что-то новое, могу бороться со внутренними демонами, которые есть у каждого. Для меня это хорошая школа жизни.

В то же время у меня, конечно, есть профессиональные цели и амбиции — «Большие шлемы» и первая строчка рейтинга. Наверное, это вершина профессионального тенниса, и это всегда было моей целью. Несомненно, мне хочется писать историю этого спорта.

Считаю, что в плане игры и физического состояния я могу поддерживать топ-уровень. Так почему бы тогда не продолжать? Не знаю, когда завершится моя профессиональная карьера. Сейчас я мотивирован, близкие меня поддерживают — этот фактор недооценивают, но для меня он ключевой, у меня же дети. Когда я нахожусь вдали от них, я не очень счастлив.

Мы с женой и близкими должны найти равновесие. Она занимается детьми, и это позволяет мне заниматься любимым делом и делать очень важные шаги в теннисе», — цитирует Джоковича Sportklub.

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