Фучович — о демонстрации мышц на AO: горжусь своим телом, всегда имел мощную мускулатуру

Венгерский теннисист Мартон Фучович высказался о том, что демонстрировал мышцы на Открытом чемпионате Австралии. В социальных сетях популярным стало фото после пятисетового матча Australian Open с аргентинцем Федерико Корией.

«Я горжусь своим телом, поэтому и показал его миру. Я всегда имел мощную мускулатуру — даже в юности. Это придаёт мне уверенности и помогает лучше играть. На корте я могу выдержать больше пяти часов, тело меня не подведёт», — приводит слова Фучовича L'Equipe.

Действия Фучовича на Открытом чемпионате Австралии пытался повторить российский теннисист Даниил Медведев. Он рассказывал о своей физической подготовке, заявив, что не уверен, что сможет стать таким же мускулистым, как венгерский спортсмен.