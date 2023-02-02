Фучович — о демонстрации мышц на AO: горжусь своим телом, всегда имел мощную мускулатуру
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Венгерский теннисист Мартон Фучович высказался о том, что демонстрировал мышцы на Открытом чемпионате Австралии. В социальных сетях популярным стало фото после пятисетового матча Australian Open с аргентинцем Федерико Корией.
«Я горжусь своим телом, поэтому и показал его миру. Я всегда имел мощную мускулатуру — даже в юности. Это придаёт мне уверенности и помогает лучше играть. На корте я могу выдержать больше пяти часов, тело меня не подведёт», — приводит слова Фучовича L'Equipe.
Действия Фучовича на Открытом чемпионате Австралии пытался повторить российский теннисист Даниил Медведев. Он рассказывал о своей физической подготовке, заявив, что не уверен, что сможет стать таким же мускулистым, как венгерский спортсмен.
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