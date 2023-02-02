Феликс Оже-Альяссим подтвердил участие в Кубке Лэйвера — 2023

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим сыграет за сборную мира на Кубке Лэйвера — 2023, который пройдёт в Ванкувере с 22 по 24 сентября. Об этом сообщает официальный аккаунт турнира.

В предыдущем розыгрыше турнира сборная мира впервые стала победителем Кубка Лэйвера, который проходил в Лондоне с 23 по 25 сентября. Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одолел грека Стефаноса Циципаса и принёс представителям мира победу на этих соревнованиях. Счёт перед последним поединком соревнований стал — 13:8.

Победителями Кубка Лэйвера стали Феликс Оже-Альяссим, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Джек Сок, Алекс де Минор, Тейлор Фритц и Диего Шварцман. В 2023 году канадец стал первым, кто подтвердил своё участие в турнире.