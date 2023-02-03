Кафельников: нет сомнений в том, что МОК разрешит нашим атлетам выступать на ОИ в Париже
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«У меня нет ни малейшего сомнения в том, что МОК разрешит нашим атлетам выступать на ОИ в Париже под нейтральным статусом, не подписывая каких-либо документов. К сожалению, без командных видов спорта, [таких] как футбол и баскетбол. Они пострадают больше всех», — написал Кафельников на странице в социальной сети.
Вчера, 2 февраля, МОК выступил с заявлением о том, что решение по поводу участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх в Париже 2024 года пока не принято.
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