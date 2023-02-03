Анастасия Потапова уступила Марине Заневской в четвертьфинале турнира в Лионе

Российская теннисистка Анастасия Потапова (43-е место в рейтинге WTA) проиграла представительнице Бельгии Марине Заневской (93-й номер мирового рейтинга) в матче 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция). Встреча проходила на центральном корте соревнований «Пале де Спортс» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 7 минут.
Заневская оказалась сильнее 21-летней российской теннисистки со счётом 3:6, 6:1, 6:2. По ходу матча Потапова не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 21. На счету Заневской четыре эйса, три ошибки на подаче и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.
В полуфинальном матче турнира категории WTA-250 в Лионе Марина Заневская встретится с представительницей США Алисией Паркс.
- 3 февраля 2023
-
20:00
-
18:29
-
18:03
-
16:19
-
16:16
-
13:50
-
13:06
-
12:31
-
11:33
-
11:16
-
10:45
-
10:12
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
07:50
-
00:31
- 2 февраля 2023
-
23:46
-
23:06
-
23:00
-
22:03
-
22:00
-
21:22
-
21:01
-
20:36
-
20:16
-
20:05
-
19:36
-
19:20
-
18:55
-
18:45
-
18:29
-
18:09