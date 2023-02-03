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Анастасия Потапова уступила Марине Заневской в четвертьфинале турнира в Лионе

Анастасия Потапова уступила Марине Заневской в четвертьфинале турнира в Лионе
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Российская теннисистка Анастасия Потапова (43-е место в рейтинге WTA) проиграла представительнице Бельгии Марине Заневской (93-й номер мирового рейтинга) в матче 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция). Встреча проходила на центральном корте соревнований «Пале де Спортс» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 7 минут.

Заневская оказалась сильнее 21-летней российской теннисистки со счётом 3:6, 6:1, 6:2. По ходу матча Потапова не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 21. На счету Заневской четыре эйса, три ошибки на подаче и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В полуфинальном матче турнира категории WTA-250 в Лионе Марина Заневская встретится с представительницей США Алисией Паркс.

Лион. 1/4 финала
03 февраля 2023, пятница. 16:50 МСК
Анастасия Потапова
43
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
3 		6 6
         
Марина Заневская
93
Бельгия
Марина Заневская
М. Заневская
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