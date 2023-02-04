Стефанос Циципас: без поражений я бы не был бы третьей ракеткой мира

Финалист Australian Open — 2023, грек Стефанос Циципас дал подробное интервью одному из греческих изданий, в котором описал нынешние цели, а также поделился подробностями о своём совершенствовании в мире тенниса.

«Важно проигрывать, потому что ты многому учишься. Победы могут быть одним из самых вкусных и крутых моментов в вашей карьере, но без поражений я бы не находился бы на третьей позиции в мировом рейтинге, я бы не выиграл на текущий момент девять титулов, в том числе «Мастерс», и моя цель – выиграть турнир «Большого шлема».

Прямо сейчас моя жизнь – это теннис, это моя повседневная жизнь. Я получаю 90% боли и 10% радости, но я более чем готов сделать это в ближайшие 20 лет. Это цель моей мечты, о которой я мечтал с детства, и я на полной скорости стремлюсь к чему-то большому в этом виде спорта, который я выбрал.

Это больше о повседневной работе, которая находится на заднем плане повседневной жизни. Гимнастика – очень важная часть спорта той работы, которую я выбрал. Я постоянно совершенствую свою технику, но в этом виде спорта нет ограничений. Если вы идёте в шахматы, вы можете так сказать. Сччитаю, что даже Новак Джокович, который является одним из лучших игроков на данный момент, ещё не достиг своего предела. Это вид спорта, в котором вы можете постоянно совершенствоваться и создавать что-то новое, будь то в техническом или физическом плане, чего, я всё ещё считаю, я не достиг.

Физическая подготовка играет большую роль в победе, но также и в поддержании этого потока в течение сезона. Потому что, как мы знаем, теннис – это не один или два результата за год. Это марафон. Это не спринт. По-другому и не выходит. Если вам нужно находиться в гонке 6 часов, вы должны быть как машина. И именно поэтому вы каждый день прикладываете много усилий, чтобы достичь этого момента», – приводит слова Циципаса греческое издание Tromaktiko.

После австралийского мэйджора Циципас стал третьей ракеткой мира. Его соперник по финалу, чемпион турнира Новак Джокович переместился с пятой строчки на первую

