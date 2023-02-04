Джимми Коннорс: надеюсь, Соболенко не испугается своей победы на Australian Open
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс поделился мыслями о победе белоруски Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии.
«Я очень рад за Арину Соболенко и надеюсь, что она не испугается своей победы на турнире «Большого шлема». Я надеюсь, она не думает, что уже добилась своих целей. Арина, наоборот, должна сказать: «Я сейчас в ударе. Теперь нужно играть в тот теннис, который необходим, чтобы продолжать побеждать».
Это нормально — веселиться, получать удовольствие от победы и всё такое, но нельзя забывать, что через недели, месяцы нужно снова брать трофеи. Я надеюсь, что Соболенко не забудет о победах, её уверенность должна возрасти прямо сейчас», — сказал Коннорс в своём подкасте.
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