Корретха: Алькарас скоро будет готов к борьбе за первое место в рейтинге

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.
«Я не думаю, что он должен быть одержим первым номером в рейтинге. Кажется, что целью Карлоса сейчас должна быть просто защита текущего рейтинга, потому что в противном случае это будет не только дополнительным давлением, но и дополнительным грузом на его плечах, который точно не нужен такому молодому парню, как он.
Жаль, что Алькарас пропустил Открытый чемпионат Австралии, потому что он очень много работал, чтобы хорошо сыграть в Мельбурне. Я думаю, что огромные усилия, которые он приложил, чтобы выиграть US Open, стать №1 и всё такое, это нормально, это то, что отнимает много энергии, и требуется некоторое время, чтобы осознать это. Скоро Алькарас снова будет готов к борьбе за первое место в рейтинге», — сказал Корретха в своём подкасте.
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