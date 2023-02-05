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Определились пять сборных-участниц финального турнира Кубка Дэвиса

Определились пять сборных-участниц финального турнира Кубка Дэвиса
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В эти выходные проходят квалификационные матчи финального турнира Кубка Дэвиса. К данному моменту определились пять сборных, которые продолжат борьбу за трофей.

Это сборные США, Франции, Швейцарии, Швеции и Сербии.

Результаты всех матчей на данный момент:

Узбекистан – США – 0:4

Венгрия – Франция – 2:3

Германия – Швейцария – 2:3

Швеция – Босния и Герцеговина – 3:1

Норвегия – Сербия – 0:4

Колумбия – Великобритания – 1:2

Южная Корея – Бельгия – 0:2

Хорватия – Австрия – 2:0

Нидерланды – Словакия – 2:0

Чили – Казахстан – 1:1

Финляндия – Аргентина – 1:1

Португалия – Чехия – 0:2

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в финале в 2022 году нанесла поражение сборной Австралии (2:0).

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