Определились пять сборных-участниц финального турнира Кубка Дэвиса
Поделиться
В эти выходные проходят квалификационные матчи финального турнира Кубка Дэвиса. К данному моменту определились пять сборных, которые продолжат борьбу за трофей.
Это сборные США, Франции, Швейцарии, Швеции и Сербии.
Результаты всех матчей на данный момент:
Узбекистан – США – 0:4
Венгрия – Франция – 2:3
Германия – Швейцария – 2:3
Швеция – Босния и Герцеговина – 3:1
Норвегия – Сербия – 0:4
Колумбия – Великобритания – 1:2
Южная Корея – Бельгия – 0:2
Хорватия – Австрия – 2:0
Нидерланды – Словакия – 2:0
Чили – Казахстан – 1:1
Финляндия – Аргентина – 1:1
Португалия – Чехия – 0:2
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в финале в 2022 году нанесла поражение сборной Австралии (2:0).
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
01:30
-
01:00
-
00:43
-
00:22
- 4 февраля 2023
-
23:41
-
23:13
-
22:40
-
21:51
-
21:12
-
20:56
-
17:45
-
17:39
-
17:12
-
16:32
-
15:24
-
14:01
-
13:09
-
12:45
-
12:32
-
12:14
-
11:39
-
11:29
-
10:13
-
09:37
-
09:22
-
09:10
-
06:10
-
03:42
-
01:00
-
00:46
-
00:31
- 3 февраля 2023
-
23:40
-
20:00
-
18:29
-
18:03
Партнерский контент