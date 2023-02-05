Свитолина высказалась о возможном допуске России на Олимпиаду-2024 под нейтральным флагом

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о возможном допуске России на Олимпийские игры в Париже 2024 года под нейтральным флагом.
«Я не думаю, что нейтральный флаг что-то меняет. Я вижу много комментариев о том, что спорт должен быть вне политики, но российский спорт — большая часть их политики. Я надеюсь, Украине не придётся бойкотировать Олимпиаду, потому что это было бы неправильным сигналом. Я ничего не имею против конкретных спортсменов. Но как ещё мы можем остановить то, что сейчас происходит», — приводит слова Свитолины BBC.
Напомним, после того как 25 января МОК объявил о готовности рассмотреть вопрос с участием россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, несколько стран заявили о готовности отказаться от поездки в Париж.
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