Свитолина высказалась о возможном допуске России на Олимпиаду-2024 под нейтральным флагом

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о возможном допуске России на Олимпийские игры в Париже 2024 года под нейтральным флагом.

«Я не думаю, что нейтральный флаг что-то меняет. Я вижу много комментариев о том, что спорт должен быть вне политики, но российский спорт — большая часть их политики. Я надеюсь, Украине не придётся бойкотировать Олимпиаду, потому что это было бы неправильным сигналом. Я ничего не имею против конкретных спортсменов. Но как ещё мы можем остановить то, что сейчас происходит», — приводит слова Свитолины BBC.

Напомним, после того как 25 января МОК объявил о готовности рассмотреть вопрос с участием россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, несколько стран заявили о готовности отказаться от поездки в Париж.