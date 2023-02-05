Куако: травма Джоковича кажется притянутой за уши. Надаль и Мбаппе не могли играть с ней

Французский теннисист Энзо Куако высказался о травме сербского игрока Новака Джоковича. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» играл на триумфальном для себя Открытом чемпионате Австралии с трёхсантиметровым разрывом подколенного сухожилия на левой ноге.
«Травма, о которой говорит Джокович, очень серьёзная, и многие спортсмены-борцы не могут продолжать играть с похожим повреждением. У Надаля была схожая травма, он не мог бегать. Потом Мбаппе выбыл на две недели. Мы говорим о величайших спортсменах, а не о тех, у кого нет доступа к медицинской помощи или лучшему оборудованию. Трудно поверить, что только один человек на Земле может играть с такой травмой.
Если брать примеры Надаля или Мбаппе, но особенно Рафы, то из-за травмы он не мог даже подавать. Когда вы видите футболиста, который не может ступить на поле, и другого спортсмена, который выигрывает турниры «Большого шлема», появляются сомнения. Это всё ещё кажется немного притянутым за уши. Между хронической болью и травмой есть разница», – цитирует Куако Tennis Actu.
Напомним, Куако стал единственным, кто смог выиграть сет у Джоковича по ходу турнира. Матч закончился победой серба в четырёх сетах — 6:1, 6:7, 6:2, 6:0.
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