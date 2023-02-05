Стала известна сетка турнира в Далласе, где сыграют Шаповалов, Тиафо, Фритц, Ивашко

ATP опубликовала сетку турнира категории ATP-250 в Далласе (США), который пройдёт с 6 по 12 февраля.

Первый номер посева получил американец Тейлор Фритц. Вторым сеяным стал его соотечественник Фрэнсис Тиафо. Оба игрока, как и канадец Денис Шаповалов (3) и серб Миомир Кецманович (4), начнут борьбу за титул со второго раунда.

Белорус Илья Ивашко в первом круге встретится с представителем США Джеком Соком, получившим уайлд-кард. Пятому сеяному Джону Иснеру предстоит провести матч с Чун Син Ценом.

Полная сетка турнира в Далласе доступна на «Чемпионате».

Действующим победителем соревнований является американец Райлли Опелка, который в прошлом году в финале на двух тай-брейках оказался сильнее своего соотечественника Дженсона Бруксби.