Стала известна сетка турнира в Далласе, где сыграют Шаповалов, Тиафо, Фритц, Ивашко
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ATP опубликовала сетку турнира категории ATP-250 в Далласе (США), который пройдёт с 6 по 12 февраля.
Первый номер посева получил американец Тейлор Фритц. Вторым сеяным стал его соотечественник Фрэнсис Тиафо. Оба игрока, как и канадец Денис Шаповалов (3) и серб Миомир Кецманович (4), начнут борьбу за титул со второго раунда.
Белорус Илья Ивашко в первом круге встретится с представителем США Джеком Соком, получившим уайлд-кард. Пятому сеяному Джону Иснеру предстоит провести матч с Чун Син Ценом.
Полная сетка турнира в Далласе доступна на «Чемпионате».
Действующим победителем соревнований является американец Райлли Опелка, который в прошлом году в финале на двух тай-брейках оказался сильнее своего соотечественника Дженсона Бруксби.
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