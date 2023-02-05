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Рахимова вышла в финал квалификации турнира в Линце, уверенно обыграв австрийку Бокор

Рахимова вышла в финал квалификации турнира в Линце, уверенно обыграв австрийку Бокор
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Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в финал квалификационного раунда хардового турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия).

В полуфинальном матче квалификации Рахимова уверенно переиграла австрийскую теннисистку Веронику Бокор — 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Рахимова сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 15. Её соперница один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из двух.

Соперницей Рахимовой по финалу станет венгерская теннисистка Далма Галфи.

Напомним, ранее в финал квалификации пробились ещё две россиянки — Варвара Грачёва и Анастасия Павлюченкова.

Матчи основного раунда турнира пройдут с 6 по 12 февраля на хардовых кортах в зале.

Призовой фонд соревнований составляет $ 259 303.

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