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Веснина не уверена, что Даниил Медведев вернётся на первую строчку рейтинга в этом сезоне

Веснина не уверена, что Даниил Медведев вернётся на первую строчку рейтинга в этом сезоне
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина поделилась мыслями о возвращении российского теннисиста Даниила Медведева в топ-1 мирового рейтинга.

«Я верю в Даниила. Обидно, что он сейчас выпал из десятки. Но у него есть игра и победы, он это сам знает. Нужно просто пережить этот кризис. Иногда лучше упасть, чтобы потом подняться. Может, для Даниила это будет полезно.

Уверена, что у него всё получится. Насчёт первой строчки не могу быть уверена, но в десятку он точно вернётся. Всё ещё зависит от «Ролан Гарроса» и «Уимблдона», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Медведев на данный момент занимает 12-ю строчку в рейтинге. Он покинул топ-10 после Открытого чемпионата Австралии, где в 3-м круге уступил американцу Себастьяну Корде.

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