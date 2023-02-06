Веснина не уверена, что Даниил Медведев вернётся на первую строчку рейтинга в этом сезоне

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина поделилась мыслями о возвращении российского теннисиста Даниила Медведева в топ-1 мирового рейтинга.



«Я верю в Даниила. Обидно, что он сейчас выпал из десятки. Но у него есть игра и победы, он это сам знает. Нужно просто пережить этот кризис. Иногда лучше упасть, чтобы потом подняться. Может, для Даниила это будет полезно.



Уверена, что у него всё получится. Насчёт первой строчки не могу быть уверена, но в десятку он точно вернётся. Всё ещё зависит от «Ролан Гарроса» и «Уимблдона», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Медведев на данный момент занимает 12-ю строчку в рейтинге. Он покинул топ-10 после Открытого чемпионата Австралии, где в 3-м круге уступил американцу Себастьяну Корде.