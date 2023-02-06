Веснина не уверена, что Даниил Медведев вернётся на первую строчку рейтинга в этом сезоне

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина поделилась мыслями о возвращении российского теннисиста Даниила Медведева в топ-1 мирового рейтинга.
«Я верю в Даниила. Обидно, что он сейчас выпал из десятки. Но у него есть игра и победы, он это сам знает. Нужно просто пережить этот кризис. Иногда лучше упасть, чтобы потом подняться. Может, для Даниила это будет полезно.
Уверена, что у него всё получится. Насчёт первой строчки не могу быть уверена, но в десятку он точно вернётся. Всё ещё зависит от «Ролан Гарроса» и «Уимблдона», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Медведев на данный момент занимает 12-ю строчку в рейтинге. Он покинул топ-10 после Открытого чемпионата Австралии, где в 3-м круге уступил американцу Себастьяну Корде.
- 6 февраля 2023
-
10:59
-
10:55
-
10:35
-
10:22
-
10:18
-
10:04
-
09:31
-
09:19
-
09:10
- 5 февраля 2023
-
23:19
-
22:25
-
21:45
-
20:38
-
19:49
-
18:34
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:44
-
14:03
-
12:49
-
12:01
-
11:39
-
11:03
-
10:55
-
10:45
-
10:20
-
10:02
-
10:02
-
09:38
-
09:22
-
01:30
-
01:00
-
00:43