Янчук: Медведеву будет проблематично вернуться на первую строчку рейтинга в 2023 году
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук предположил, сможет ли Даниил Медведев снова стать первой ракеткой мира.
«Медведеву будет проблематично вернуться на первую строчку в 2023 году. Нужен какой-то взлёт, а пока Даня идёт на спаде. Нужны новые импульсы и подъёмы — пока не просматриваю этого дела.
Как и нужны новые наступательные средства для реализации его игры: вдохновение и победы на турнирах», — сказал Ячнук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Даниил Медведев последний раз был первой ракеткой мира в августе 2022 года, перед Открытым чемпионатом США. После турнира его место занял испанец Карлос Алькарас. На данный момент Медведев занимает 12-ю строчку рейтинга.
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