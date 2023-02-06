Янчук: Медведеву будет проблематично вернуться на первую строчку рейтинга в 2023 году

Заслуженный тренер России Виктор Янчук предположил, сможет ли Даниил Медведев снова стать первой ракеткой мира.

«Медведеву будет проблематично вернуться на первую строчку в 2023 году. Нужен какой-то взлёт, а пока Даня идёт на спаде. Нужны новые импульсы и подъёмы — пока не просматриваю этого дела.



Как и нужны новые наступательные средства для реализации его игры: вдохновение и победы на турнирах», — сказал Ячнук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Даниил Медведев последний раз был первой ракеткой мира в августе 2022 года, перед Открытым чемпионатом США. После турнира его место занял испанец Карлос Алькарас. На данный момент Медведев занимает 12-ю строчку рейтинга.