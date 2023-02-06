Когда Соболенко может сместить Свёнтек с трона? Рейтинговые расклады ближайших месяцев

Прошла неделя после первого в сезоне турнира «Большого шлема». Главные герои Australian Open только начинают приходить в себя после жарких баталий в Мельбурне и настраиваются на серию представительных соревнований на Ближнем Востоке. Самое время поговорить о рейтинге, тем более что по сравнению с началом сезона изменения и в сотне, и в топ-10 произошли немалые.
Самого большого улучшения рейтинга добились Магда Линетт – поднялась с 45-го на 22-е место, Донна Векич – с 64-го на 33-е, Линда Фрухвиртова – с 82-го на 52-е и Чжу Линь – с 87-го на 41-е. Китаянка вначале дошла до четвёртого круга АО, а следом выиграла свой дебютный титул в Хуахине. В элитной группе тоже произошли изменения. Арина Соболенко благодаря первому «Шлему» в карьере разом взлетела с пятого на второе место, а финалистка Елена Рыбакина – с 25-го прорвалась впервые в десятку сильнейших. А вот Вероника Кудерметова выпала из топ-10, и теперь там осталась только одна россиянка – Дарья Касаткина.
1. Ига Свёнтек (Польша) – 10 485 очков
2. Арина Соболенко (Беларусь) – 6100
3. Онс Жабер (Тунис) – 5210
4. Джессика Пегула (США) – 5000
5. Каролин Гарсия (Франция) – 4795
6. Кори Гауфф (США) – 3992
7. Мария Саккари (Греция) – 3811
8. Дарья Касаткина (Россия) – 3380
9. Белинда Бенчич (Швейцария) – 2905
10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 2815
11. Вероника Кудерметова (Россия) – 2740
...17. Екатерина Александрова (Россия) – 2030
...19. Людмила Самсонова (Россия) – 1905.
Если посмотреть на свежий рейтинг 52 недель WTA, вышедший в понедельник, 6 февраля, то лидерство Иги Свёнтек кажется незыблемым. Она опережает Соболенко на 4385 очков, а идущую третьей Онс Жабер – на 5275 очков. Однако впереди связка крупных турниров WTA, на которых в прошлом году произошёл прорыв польской теннисистки. Теннисная рейтинговая система такова, что каждую неделю нужно защищать очки, заработанные в прошлом сезоне. И если этого не сделать, то будет сокрушительное падение. Кстати, некоторые эксперты считают, что Свёнтек в этом году будет тяжело продолжить доминирование. Тем более что за последнее время для неё прозвучали три тревожных звоночка. Сначала на Итоговом чемпионате WTA – 2022 Ига уступила в полуфинале Арине Соболенко, затем на United Cup – 2023 Свёнтек проиграла в полуфинале Джессике Пегуле, а в четвёртом круге Australian Open – 2023 польская теннисистка не справилась с Рыбакиной.
«Чего люди могут ожидать от женского тура? Чего угодно. Помните, Свёнтек доминировала на протяжении всего прошлого сезона, но в этом году, я думаю, всё будет совсем по-другому. Конечно, Ига продолжит бороться, но также будут Соболенко, Рыбакина, Пегула… Это будет очень интересно, и мы увидим много разных финалов на турнирах «Большого шлема». Единоличное господство Свёнтек может закончиться», — считает бывшая седьмая ракетка мира, а ныне комментатор Eurosport Барбара Шетт. Напомним, в прошлом году у Свёнтек была потрясающая серия из 37 победных матчей, которая началась на турнирах WTA-1000 в Дохе, Индиан-Уэллсе и Майами, продолжилась на Кубке Билли Джин Кинг, WTA-500 в Штутгарте, «тысячнике» в Риме, «Ролан Гаррос» и прервалась в третьем круге Уимблдона.
Ига Свёнтек — чемпионка турнира в Дохе-2022
Фото: Mohamed Farag/Getty Images
Так может ли кто-то бросить вызов Свёнтек и в ближайшие месяцы сместить её с трона? Ещё до начала грунтового сезона чисто математические шансы на это есть у двух теннисисток – свежеиспечённой чемпионки Australian Open Арины Соболенко и финалистки двух прошлогодних «Шлемов» Онс Жабер. Но это только в случае, если польская теннисистка провалит две связки турниров – Доха-Дубай и Индиан-Уэллс-Майами. Здесь надо отметить, что каждый год у Дохи и Дубая чередуется статус соревнования. Если в прошлом году «тысячником» была Доха, то в этом году – Дубай. И на этих двух турнирах Иге надо защитить 55 + 900 очков. В США на двух мартовских супертурнирах Свёнтек предстоит отстаивать ещё больше баллов – 1000 + 1000. Что касается Соболенко, то в ближайшие два месяца ей почти ничего не надо защищать – всего 265 очков. Всё остальное пойдёт ей в плюс.
|Место в рейтинге на 6.2.23
|1
|2
|3
|Drop Date
|Свёнтек
|Соболенко
|Жабер
|Рейтинговые очки
|10 485
|6100
|5210
|Дубай-2022
|20.2.23
|-55
|-55
|-100
|10 430
|6045
|5110
|Доха-2022
|27.2.23
|-900
|-190
|-190
|9530
|5855
|4920
|Индиан-Уэллс-2022
|20.3.23
|-1000
|-10
|-10
|8530
|5845
|4910
|Майами-2022
|3.4.23
|-1000
|-10
|-120
|7530
|5835
|4790
Если вычесть все очки до конца Майами-2022, то у Свёнтек останется 7530 баллов, а у Соболенко – 5835. То есть разница между ними сократится до 1695 очков. Как же Арина может ликвидировать это отставание? Распишем разные сценарии, но ещё раз оговоримся, что шансы у белоруски сместить с трона Свёнтек до начала грунтовой серии турниров будут, только если сама польская теннисистка в два ближайших месяца провалится на всех соревнованиях. Очевидный вариант для Соболенко – повторить прошлогодний график побед Свёнтек. Отметим, что «пятисотник» в Дохе-2023 Арина пропускает, и первым стартом после АО она планирует тысячник в Дубае. Задача-минимум – выиграть или Индиан-Уэллс, или Майами (1000 очков за победу), а на других турнирах дойти до полуфиналов – в Дубае это будет 350 баллов, а в Майами или Индиан-Уэллсе – 390. Ещё как один из вариантов – дойти до трёх финалов – 585 очков за Дубай и по 650 очков за Индиан-Уэллс и Майами. Могут быть и другие сочетания. Что касается Жабер, то она получит свой шанс, если завоюет за это время три титула.
Арина Соболенко на Australian Open — 2023
Фото: Will Murray/Getty Images
В ближайшие недели пройдут турниры WTA-500 в Абу-Даби (с 6 по 12 февраля), который тройка лидеров пропускает, WTA-500 в Дохе (с 13 по 18 февраля), там не сыграет только Соболенко, WTA-1000 в Дубае (19–25 февраля), Индиан-Уэллс (8–19 марта) и Майами (21 марта – 2 апреля), где на корт уже выйдут все сильнейшие.
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