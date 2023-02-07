Анастасия Павлюченкова опубликовала свежие фото после вылета в квалификации Линца

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова опубликовала на своей странице в соцсети новую запись. Спортсменка показала фотографии с турнира в Линце. Павлюченкова уступила в финале квалификации и не смогла пройти в основную сетку соревнований.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ
«Спасибо, Линц», — написала Павлюченкова в социальных сетях.
Напомним, в мае 2022 года Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы колена. В декабре россиянка вернулась в тур, приняв участие в командном выставочном турнире. Теннисистка выступала в паре с австрийским теннисистом Домиником Тимом. Их команда, получившая название «Хоукс», победила в турнире.
На недавнем Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде она вылетела в первом круге, проиграв итальянке Камиле Джорджи, а в паре с Еленой Рыбакиной добралась до третьего круга.
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