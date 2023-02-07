Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова опубликовала свежие фото после вылета в квалификации Линца

Анастасия Павлюченкова опубликовала свежие фото после вылета в квалификации Линца
Комментарии

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова опубликовала на своей странице в соцсети новую запись. Спортсменка показала фотографии с турнира в Линце. Павлюченкова уступила в финале квалификации и не смогла пройти в основную сетку соревнований.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

«Спасибо, Линц», — написала Павлюченкова в социальных сетях.

Напомним, в мае 2022 года Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы колена. В декабре россиянка вернулась в тур, приняв участие в командном выставочном турнире. Теннисистка выступала в паре с австрийским теннисистом Домиником Тимом. Их команда, получившая название «Хоукс», победила в турнире.

На недавнем Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде она вылетела в первом круге, проиграв итальянке Камиле Джорджи, а в паре с Еленой Рыбакиной добралась до третьего круга.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023