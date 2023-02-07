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Джессика Пегула призналась, что прошлым летом её мама пережила остановку сердца

Джессика Пегула призналась, что прошлым летом её мама пережила остановку сердца
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула призналась, что в июне 2022 года, после её выступления на «Ролан Гаррос» её мама Ким пережила остановку сердца.

«Мы прожили в больнице почти две недели. Мы знали всех врачей и медсестёр в лицо, знали их расписание. Нам приходилось отправлять нашего отца домой поспать, но в большинстве случаев он нас не слушал. Он не хотел возвращаться в дом, где нет её. Мы все были и морально, и физически истощены», — написала Пегула для The Players Tribune.

В своём рассказе Пегула отмечает, что ей удалось поехать на Уимблдон, так как состояние матери начало улучшаться. При этом она столкнулась там с огромным давлением.

«Мне пришлось иметь дело со спекуляциями и вопросами, связанными с её здоровьем. Приходилось даже опровергать слухи о её смерти», — признаётся Джессика.

В данный момент мама первой ракетки США постепенно идёт к полному выздоровлению.

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