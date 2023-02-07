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Каролина Плишкова легко вышла во 2-й круг Абу-Даби и встретится с Рыбакиной

Каролина Плишкова легко вышла во 2-й круг Абу-Даби и встретится с Рыбакиной
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова переиграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр в первом круге турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.

Плишкова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:1, 6:3. Чешка выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Исалин Бонавентюр два эйса, две ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта. Продолжительность матча составила 47 минут.

В следующем круге Каролина Плишкова сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая на правах третьей сеяной прошла во второй раунд без борьбы.

Абу-Даби. 1-й круг
07 февраля 2023, вторник. 19:00 МСК
Каролина Плишкова
20
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Исалин Бонавентюр
96
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
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