Каролина Плишкова легко вышла во 2-й круг Абу-Даби и встретится с Рыбакиной

Чешская теннисистка Каролина Плишкова переиграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр в первом круге турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.

Плишкова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:1, 6:3. Чешка выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Исалин Бонавентюр два эйса, две ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта. Продолжительность матча составила 47 минут.

В следующем круге Каролина Плишкова сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая на правах третьей сеяной прошла во второй раунд без борьбы.