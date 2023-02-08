Александр Бублик не сумел защитить титул на турнире в Монпелье, проиграв в 1-м же круге

50-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел защитить прошлогодний титул на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

В матче первого круга шестой сеяный Бублик в упорной борьбе проиграл 75-му номеру рейтинга французу Грегуару Барреру со счётом 4:6, 7:6 (14:12), 6:7 (3:7). Встреча продлилась 2 часа 30 минут. Бублик 19 раз подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Баррера пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Поражение от Баррера стало для Бублика девятым подряд. В последний раз Александр выигрывал матч в октябре прошлого года.

Напомним, в финале турнира в Монпелье в 2022 году Бублик неожиданно обыграл немца Александра Зверева.