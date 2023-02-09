Шаповалов проиграл У Ибину во втором раунде турнира в Далласе
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Канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Далласе (США). В матче второго круга соперником Шаповалова был китайский теннисист У Ибин.
Матч завершился победой китайца в двух сетах со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 35 минут.
Ибин (97-е место в рейтинге АТР) выполнил два эйса и избежал двойных ошибок, реализовав три из шести брейк-пойнтов (50%). На счету Шаповалова (27-е место в рейтинге) восемь эйсов и восемь двойных ошибок. Аслан реализовал два из пяти брейк-пойнтов за всю игру.
Следующим соперником китайского теннисиста станет победитель матча Джордан Топмсон (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция).
На Открытом чемпионате Австралии Шаповалов дошёл до третьего круга.
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