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Шаповалов проиграл У Ибину во втором раунде турнира в Далласе

Шаповалов проиграл У Ибину во втором раунде турнира в Далласе
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Канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Далласе (США). В матче второго круга соперником Шаповалова был китайский теннисист У Ибин.

Матч завершился победой китайца в двух сетах со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 35 минут.

Ибин (97-е место в рейтинге АТР) выполнил два эйса и избежал двойных ошибок, реализовав три из шести брейк-пойнтов (50%). На счету Шаповалова (27-е место в рейтинге) восемь эйсов и восемь двойных ошибок. Аслан реализовал два из пяти брейк-пойнтов за всю игру.

Следующим соперником китайского теннисиста станет победитель матча Джордан Топмсон (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция).

На Открытом чемпионате Австралии Шаповалов дошёл до третьего круга.

Даллас. 2-й круг
09 февраля 2023, четверг. 05:30 МСК
Денис Шаповалов
27
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		4  
7 7 		6  
         
У Ибин
97
Китай
У Ибин
У. Ибин
Комментарии
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