Циципас завершил сотрудничество с академией Патрика Муратоглу

Третья ракетка мира, двукратный финалист мэйджоров Стефанос Циципас прекратил сотрудничество с известной теннисной академией Патрика Муратоглу. Об этом сообщает греческое издание Sportsfeed.
По условиям контракта Стефанос мог тренироваться на кортах академии в Ницце и пользоваться всеми опциями заведения. Взамен же академия использовала его лицо и имя в рекламных кампаниях.
В команде 24-летнего грека при этом останется его отец Апостолос Циципас, а также Марк Филиппуссис и Томас Энквист.
Стефанос является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В прошлом сезоне грек добрался до полуфинала Australian Open, до четвёртого раунда «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в стартовом матче на Открытом чемпионате США.
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