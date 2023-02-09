Циципас завершил сотрудничество с академией Патрика Муратоглу

Третья ракетка мира, двукратный финалист мэйджоров Стефанос Циципас прекратил сотрудничество с известной теннисной академией Патрика Муратоглу. Об этом сообщает греческое издание Sportsfeed.

По условиям контракта Стефанос мог тренироваться на кортах академии в Ницце и пользоваться всеми опциями заведения. Взамен же академия использовала его лицо и имя в рекламных кампаниях.



В команде 24-летнего грека при этом останется его отец Апостолос Циципас, а также Марк Филиппуссис и Томас Энквист.

Стефанос является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В прошлом сезоне грек добрался до полуфинала Australian Open, до четвёртого раунда «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в стартовом матче на Открытом чемпионате США.