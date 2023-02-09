Тейлор Фритц — об отсутствии в туре Опелки: это ужасно. В прошлом году он начал сильно

Американский теннисист Тейлор Фритц высказался о длительном отсутствии в туре своего соотечественника Райлли Опелки.

«Это ужасно. В прошлом году он начал очень сильно. Он очень хорошо играл в теннис. Отстой. Это может произойти с каждым из нас в любое время. Никогда не знаешь, когда можешь отсутствовать в туре шесть месяцев. Очень грустно видеть это. Он один из моих лучших друзей. Я с нетерпением жду встречи с ним. Не удалось провести с ним кучу времени, потому что он не был на турнирах», — приводит слова Фритца Palm Beach Post.

Стало известно, что Опелка вернётся в тур на хардовом турнире категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). Последний раз Опелка выступал на турнире в Вашингтоне, который проходил с 1 по 7 августа 2022 года.