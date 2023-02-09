Тейлор Фритц — об отсутствии в туре Опелки: это ужасно. В прошлом году он начал сильно
Поделиться
Американский теннисист Тейлор Фритц высказался о длительном отсутствии в туре своего соотечественника Райлли Опелки.
«Это ужасно. В прошлом году он начал очень сильно. Он очень хорошо играл в теннис. Отстой. Это может произойти с каждым из нас в любое время. Никогда не знаешь, когда можешь отсутствовать в туре шесть месяцев. Очень грустно видеть это. Он один из моих лучших друзей. Я с нетерпением жду встречи с ним. Не удалось провести с ним кучу времени, потому что он не был на турнирах», — приводит слова Фритца Palm Beach Post.
Стало известно, что Опелка вернётся в тур на хардовом турнире категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). Последний раз Опелка выступал на турнире в Вашингтоне, который проходил с 1 по 7 августа 2022 года.
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
11:54
-
11:43
-
11:18
-
10:02
-
08:21
-
07:41
-
01:20
- 8 февраля 2023
-
23:40
-
23:39
-
22:49
-
22:18
-
22:02
-
21:45
-
19:45
-
17:54
-
15:04
-
14:55
-
12:33
-
12:15
-
10:41
- 7 февраля 2023
-
23:37
-
23:31
-
22:49
-
22:48
-
22:03
-
21:56
-
21:51
-
21:41
-
20:53
-
20:41
-
20:34
-
20:15
-
20:14
-
19:57
-
19:04
Партнерский контент