Райлли Опелка вернётся в тур на турнире в Делрэй-Бич. Он не выступал около полугода

Американский теннисист Райлли Опелка (44-я ракетка мира) вернётся в тур после травмы бедра. Он будет выступать на хардовом турнире категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). Об этом сообщает Palm Beach Post.

Турнир в Делрэй-Бич (США) пройдёт с 13 по 19 февраля. Последний раз Опелка выступал на турнире в Вашингтоне, проходившем с 1 по 7 августа 2022 года, где дошёл до третьего круга и проиграл австралийцу Нику Кирьосу. С Открытого чемпионата США американец снялся, там его заменил соотечественник Джек Сок. С Открытого чемпионата Австралии, который проходил в январе этого года, он также снялся.

На Australian Open — 2021 Опелка дошёл до третьего круга. На «Ролан Гаррос» он вылетел в первом круге, а на Уимблдоне добрался до второго круга. В прошлом году он выиграл турниры в Хьюстоне и Далласе (США).