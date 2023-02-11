Кудерметова, Касаткина, Азаренко узнали соперниц по первому кругу турнира в Дохе

Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-500 в Дохе (ОАЭ), который пройдёт с 13 по 18 февраля.

Первые четыре номера посева, а именно полька Ига Свёнтек (1), американки Джессика Пегула (2) и Кори Гауфф, француженка Каролин Гарсия (3), начнут турнир со второго круга. Россиянка Вероника Кудерметова (8) в первом круге сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой. Дарья Касаткина и Екатерина Александрова встретятся с квалифаерами. Людмила Самсонова сразится с американкой Софьей Кенин.

Другие пары первого круга турнира в Дохе:

Мария Саккари (Греция, 5) — Чжэн Циньвэнь (Китай);

Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Ипек Оз (Турция);

Паула Бадоса (Испания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);

Елена Остапенко (Латвия) — Мэдисон Кис (США).