Кудерметова, Касаткина, Азаренко узнали соперниц по первому кругу турнира в Дохе
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Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-500 в Дохе (ОАЭ), который пройдёт с 13 по 18 февраля.
Первые четыре номера посева, а именно полька Ига Свёнтек (1), американки Джессика Пегула (2) и Кори Гауфф, француженка Каролин Гарсия (3), начнут турнир со второго круга. Россиянка Вероника Кудерметова (8) в первом круге сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой. Дарья Касаткина и Екатерина Александрова встретятся с квалифаерами. Людмила Самсонова сразится с американкой Софьей Кенин.
Другие пары первого круга турнира в Дохе:
Мария Саккари (Греция, 5) — Чжэн Циньвэнь (Китай);
Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Ипек Оз (Турция);
Паула Бадоса (Испания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);
Елена Остапенко (Латвия) — Мэдисон Кис (США).
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