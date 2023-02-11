Максим Кресси вышел в финал турнира в Монпелье, обыграв Хольгера Руне в трёх сетах

Американский теннисист Максим Кресси (56-я ракетка мира) обыграл датчанина Хольгера Руне (девятая ракетка мира) в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча проходила на центральном корте «Патрис Домингес» «Арены Монпелье» на хардовом покрытии.

Кресси одержал сложную победу со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. На счету Руне восемь эйсов, две двойные ошибки, ни одного заработанного брейк-пойнта. Максим Кресси 15 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух возможных.



В финале Максим Кресси сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером, который обыграл француза Артюра Фила. Турнир продлится до 12 февраля. Призовой фонд соревнований составил € 562 815.