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Максим Кресси вышел в финал турнира в Монпелье, обыграв Хольгера Руне в трёх сетах

Максим Кресси вышел в финал турнира в Монпелье, обыграв Хольгера Руне в трёх сетах
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Американский теннисист Максим Кресси (56-я ракетка мира) обыграл датчанина Хольгера Руне (девятая ракетка мира) в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча проходила на центральном корте «Патрис Домингес» «Арены Монпелье» на хардовом покрытии.

Кресси одержал сложную победу со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. На счету Руне восемь эйсов, две двойные ошибки, ни одного заработанного брейк-пойнта. Максим Кресси 15 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух возможных.

В финале Максим Кресси сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером, который обыграл француза Артюра Фила. Турнир продлится до 12 февраля. Призовой фонд соревнований составил € 562 815.

Монпелье. 1/2 финала
11 февраля 2023, суббота. 19:00 МСК
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 6 4
7 		6 3 7 7
         
Максим Кресси
51
США
Максим Кресси
М. Кресси
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