«Он играет каждое очко одинаково, несмотря на счёт». Иснер — об игре У Ибина

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал поражение в финале домашнего турнира категории АТР-250 в Далласе. Иснер проиграл китайскому теннисисту У Ибину, завоевавшему первый титул в карьере.
«У меня было ощущение, что я контролирую игру, я не знаю, сколько у меня было матчболов, но этот вид спорта может быть по-настоящему жестоким. У меня также был матчбол во втором сете, но он играет каждый розыгрыш одинаково, не подвергаясь давлению из-за счёта.
Я не должен был ошибаться с тем мячом на тай-брейке в третьем сете. Я мог продолжить розыгрыш и в целом чувствую себя комфортно у сетки.
Сыграю ли в Делрэй-Бич? Не уверен, что стоит туда ехать. Я сыграл пять матчей за шесть дней и только что проиграл очень тяжёлый матч. Мне почти 38, и сейчас моё тело истощено. Я решу, что делать, но, может быть, будет неправильно играть уже через несколько дней», — приводит слова Иснера пресс-служба АТР.
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