Бублик: насколько глуп этот чёртов спорт, теннис — это головная боль, он тупой
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50-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог сдержать эмоций во время матча первого круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) со швейцарцем Стэном Вавринкой.
«Я жалуюсь на то, насколько глуп этот чёртов спорт, потому что он тупой. Игра в теннис — это головная боль», — сказал Бублик во время второго сета.
В матче первого круга Бублик проиграл трёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема» швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Для Александра это десятое поражение подряд.
Продолжительность матча Бублика с Вавринкой составила 1 час 39 минут. Александр шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт.
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