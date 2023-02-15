Стэн Вавринка вышел в третий круг турнира АТР-500 в Роттердаме

Чемпион Олимпийских игр швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в третий круг турнира категории АТР-250, проходящего в Роттердаме (Нидерланды).

В матче второго круга 37-летний победитель трёх турниров «Большого шлема» переиграл другого ветерана 36-летнего Ришара Гаске (Франция) со счётом 6:3, 6:3. Матч продолжался один час и 16 минут.

Вавринка (130-е место в рейтинге АТР) 11 раз подал навылет, допустил одну ошибку на подаче и реализовал два из шести заработанных брейк-пойнтов. На счету Гаске (45-е место) один эйс, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 19 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2 074 505. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим.