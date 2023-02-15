Азаренко раскритиковала журналиста за выставленное неудачное фото Александровой

Известный журналист Жозе Моргадо опубликовал результат матча 1-го круга турнира в Дохе между россиянкой Екатериной Александровой и чешкой Каролиной Плишковой. На пост отреагировала белорусская теннисистка Виктория Азаренко, заметив, что был подобран не лучший снимок.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЖОЗЕ МОРГАДО

«Какой выбор картинки для поста...» — написала Азаренко.

«Серьёзно? Это был первый кадр, где на экране появился график счёта», — ответил Моргадо.

«Не понимал, пока не увидел твоё сообщение сейчас. Удалил. В последнее время я не могу ничего здесь публиковать», — через время вновь заявил журналист.

Позднее появилась надпись: «К сожалению, опубликовал такое фото, это было непреднамеренно. Извините. (Это был тяжёлый день…)», — сообщил Моргадо.

Напомним, и Виктория Азаренко, и Екатерина Александрова завершили выступление на турнире в Дохе. Белоруска уступила швейцарке Белинде Бенчич, а россиянка потерпела поражение от греческой теннисистки Марии Саккари.