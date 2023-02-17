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Шварцман крупно проиграл 74-й ракетке мира на турнире в Буэнос-Айресе

Шварцман крупно проиграл 74-й ракетке мира на турнире в Буэнос-Айресе
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Аргентинский теннисист, 32-я ракетка мира Диего Шварцман завершил участие на турнире в Буэнос-Айресе. На стадии 1/8 финала аргентинец неожиданно уступил 74-й ракетке мира, испанцу Бернабе Сапата-Миральесу со счётом 1:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Шварцман реализовал 3 из 3 брейк-пойнта. На счету испанца две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Таким образом, Сапата-Миральесу вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с ещё одним аргентинцем Франсиско Серундоло.

Призовой фонд грунтового турнира в Буэнос-Айресе составил $ 626 595. Его действующим чемпионом является норвежский теннисист Каспер Рууд, который в финальном матче прошлого года обыграл именно Шварцмана.

Буэнос-Айрес. 2-й круг
17 февраля 2023, пятница. 02:20 МСК
Диего Шварцман
32
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Бернабе Сапата-Миральес
74
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
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