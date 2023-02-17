Шварцман крупно проиграл 74-й ракетке мира на турнире в Буэнос-Айресе

Аргентинский теннисист, 32-я ракетка мира Диего Шварцман завершил участие на турнире в Буэнос-Айресе. На стадии 1/8 финала аргентинец неожиданно уступил 74-й ракетке мира, испанцу Бернабе Сапата-Миральесу со счётом 1:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Шварцман реализовал 3 из 3 брейк-пойнта. На счету испанца две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Таким образом, Сапата-Миральесу вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с ещё одним аргентинцем Франсиско Серундоло.

Призовой фонд грунтового турнира в Буэнос-Айресе составил $ 626 595. Его действующим чемпионом является норвежский теннисист Каспер Рууд, который в финальном матче прошлого года обыграл именно Шварцмана.