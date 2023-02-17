Чесноков объяснил, за счёт чего Кудерметова может обыграть Свёнтек на турнире в Дохе

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что атакующий стиль игры Вероники Кудерметовой может стать ключом к победе над первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. Теннисистки встретятся в полуфинале турнира WTA-500 в Дохе.
«У Кудерметовой есть шансы обыграть Свёнтек. Ига не любит теннисисток, которые играют в стиле Кудерметовой, Квитовой и Соболенко: начинает чувствовать себя не в своей тарелке, когда идёт рваный ритм.
Свёнтек любит играть против девушек, которые играют методично, — в таком случае она добавляет агрессии. Кудерметова же начинает атаку с первого удара — с подачи. Если у неё это не получается, то она следующим ударом всё равно продолжает. Получается, пытается закончить розыгрыш в два-три удара — это её стиль. Как раз такое Свёнтек не любит.
Но всё будет зависеть от Кудерметовой: вдруг она начнёт ошибаться. Конечно, для победы над Свёнтек нужна стабильность. У Вероники уже есть хорошие победы: обыграла Гауфф — это доставит ей уверенности и настроя хорошо сыграть с польской спортсменкой. Так что шансы у неё точно есть», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 17 февраля 2023
-
12:05
-
09:57
-
09:41
-
05:47
-
03:44
-
00:55
-
00:01
- 16 февраля 2023
-
23:09
-
23:05
-
22:11
-
21:21
-
20:27
-
19:20
-
16:39
-
15:08
-
14:37
-
14:00
-
13:45
-
11:45
-
10:34
-
10:10
-
06:37
-
06:17
-
01:38
-
00:46
-
00:36
-
00:03
- 15 февраля 2023
-
23:46
-
23:22
-
23:02
-
22:54
-
22:30
-
22:13
-
20:30
-
20:29