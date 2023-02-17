Чесноков объяснил, за счёт чего Кудерметова может обыграть Свёнтек на турнире в Дохе

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что атакующий стиль игры Вероники Кудерметовой может стать ключом к победе над первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. Теннисистки встретятся в полуфинале турнира WTA-500 в Дохе.

«У Кудерметовой есть шансы обыграть Свёнтек. Ига не любит теннисисток, которые играют в стиле Кудерметовой, Квитовой и Соболенко: начинает чувствовать себя не в своей тарелке, когда идёт рваный ритм.



Свёнтек любит играть против девушек, которые играют методично, — в таком случае она добавляет агрессии. Кудерметова же начинает атаку с первого удара — с подачи. Если у неё это не получается, то она следующим ударом всё равно продолжает. Получается, пытается закончить розыгрыш в два-три удара — это её стиль. Как раз такое Свёнтек не любит.



Но всё будет зависеть от Кудерметовой: вдруг она начнёт ошибаться. Конечно, для победы над Свёнтек нужна стабильность. У Вероники уже есть хорошие победы: обыграла Гауфф — это доставит ей уверенности и настроя хорошо сыграть с польской спортсменкой. Так что шансы у неё точно есть», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.