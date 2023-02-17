«Вступаю в ряды красно-белых». Анастасия Потапова опубликовала фото в футболке «Спартака»

31-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях фото в футболке московского футбольного клуба «Спартак».

«Рада возвращению в Дубай. Вступаю в ряды красно-белых», — подписала фото Потапова.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

21-летняя Потапова готовится к выступлению на турнире категории WTA-1000, который пройдёт с 19 по 25 февраля в Дубае (ОАЭ).

На прошлой неделе Потапова завоевала второй титул на уровне WTA в карьере. Анастасия стала победительницей категории турнира WTA-250 в Линце (Австрия). В финале россиянка обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 6:3, 6:1. Дебютный титул Потапова завоевала в апреле 2022 года, на грунтовом турнире WTA-250 в Стамбуле (Турция).