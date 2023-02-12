Невероятная неделя Потаповой! Россиянка взяла титул в Линце и ворвалась в зону посева ТБШ

21-летняя россиянка Анастасия Потапова постепенно набирала обороты в этом сезоне. На Australian Open она выбила из сетки в первом круге чемпионку US Open – 2017 Слоан Стивенс, затем в Лионе добралась до 1/4 финала, причём в матче второго круга с француженкой Кларой Бюрель Анастасия получила травму, но не снялась с поединка и довела его до победы. И вот на турнире в Линце Потапова сумела пробиться в свой пятый финал WTA в карьере.

Полуфинал с чешкой Маркетой Вондроушовой стал для Потаповой уже четвёртым трёхсетовым поединком за турнир. А учитывая прошлую неделю в Лионе – и вовсе седьмым. Многие наблюдатели отметили прогресс россиянки в физподготовке, что она не просто выдерживает по два-три часа борьбы на корте, но и ещё способна прибавлять в концовке матча. «Это был тяжёлый матч, Маркета – невероятный игрок. Я оставалась очень сосредоточенной, и думаю, что это было ключевым фактором сегодня, который дал мне возможность победить и выйти в финал», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA. Отметим, что выход в решающий матч Линца позволил Анастасии впервые в карьере попасть в топ-40 и подняться на 33-е место рейтинга WTA.

Соперницей Анастасии по финалу Линца стала 32-летняя хорватка Петра Мартич. За карьеру она выиграла два титула WTA – Стамбул-2019 и Лозанну-2022, на «Шлемах» однажды добралась до 1/4 финала – на «Ролан Гаррос» — 2019, а в январе 2020-го стала 14-й ракеткой мира. Сейчас Петра является 34-й ракеткой мира и в Линце была посеяна под шестым номером. Хорватка последовательно обыграла квалифаера Марину Бассольс Риберу, бельгийку Элисон Ван Эйтванк, лаки-лузера Клару Таусон и первую ракетку турнира Марию Саккари.

В начале первого сета развернулась отчаянная борьба. Россиянка упустила стартовый порыв соперницы и проигрывала с брейком – 0:2, однако на своей следующей подаче Потаповой удалось спастись с четырёх брейк-пойнтов и размочить счёт – 1:2. Следом в чужом гейме уже Анастасия с пятого брейк-пойнта додавила соперницу и добилась обратного брейка – 2:2. Как оказалось, это был ключевой момент всего матча. Россиянка успокоилась, почувствовала себя увереннее и в восьмом гейме взяла ещё одну чужую подачу – 5:3 и сразу подала на сет – 6:3 за 49 минут. Во второй партии преимущество россиянки было уже безусловным. Лишь стартовый гейм остался за хорваткой, а затем успех праздновала только Потапова – 6:3, 6:1 за 1 час 18 минут.

Таким образом, финал стал единственным двухсетовым матчем для россиянки за две недели турниров. Анастасия Потапова завоевала свой второй титул в карьере после Стамбула-2022 и в понедельник впервые станет 31-й ракеткой мира, что позволит ей войти в зону посева на ТБШ.