Даниил Медведев — Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Роттердама

Сегодня, 18 февраля, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поборется с экс третьим номером рейтинга болгарином Григором Димитровым за выход в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Полуфинальный поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не раньше 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Григор Димитров в полуфинале турнира в Роттердаме.
Счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу Медведева. Он проигрывал Григору на траве Лондона в 2017-м, а также осенью 2021-го в Индиан-Уэллсе, когда был на спаде после победы на US Open — 2021. За остальные четыре матча между ними Медведев не уступил ни партии, в том числе в полуфинале US Open — 2019 и на аналогичной стадии турнира в Вене прошлой осенью.
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