Стало известно имя нового тренера Дарьи Касаткиной
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Стало известно имя нового тренера восьмой ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Дарья работает с бывшей 70-й ракеткой мира итальянцем Флавио Чиполла.
39-летний Чиполла — чемпион пяти «Челленджеров» ATP, победитель одного турнира на уровне ATP в парном разряде.
Ранее стало известно, что Касаткина завершила четырёхлетнее сотрудничество с испанским специалистом Карлосом Мартинесом. Причина разрыва неизвестна.
В данный момент Касаткина готовится к выступлению на первом в этом сезоне турнире категории WTA-1000, который пройдёт в Дубае (ОАЭ). Соревнования продлятся с 19-го по 25-е февраля. В первом раунде Дарья сразится с победительницей Открытого чемпионата Франции — 2021 чешкой Барборой Крейчиковой.
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