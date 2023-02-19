Стало известно имя нового тренера Дарьи Касаткиной

Стало известно имя нового тренера восьмой ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Дарья работает с бывшей 70-й ракеткой мира итальянцем Флавио Чиполла.

39-летний Чиполла — чемпион пяти «Челленджеров» ATP, победитель одного турнира на уровне ATP в парном разряде.

Ранее стало известно, что Касаткина завершила четырёхлетнее сотрудничество с испанским специалистом Карлосом Мартинесом. Причина разрыва неизвестна.

В данный момент Касаткина готовится к выступлению на первом в этом сезоне турнире категории WTA-1000, который пройдёт в Дубае (ОАЭ). Соревнования продлятся с 19-го по 25-е февраля. В первом раунде Дарья сразится с победительницей Открытого чемпионата Франции — 2021 чешкой Барборой Крейчиковой.