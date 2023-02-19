Определилась первая соперница Дарьи Касаткиной на турнире WTA-1000 в Дубае

Определилась первая соперница восьмой ракетки мира, россиянки Дарьи Касаткиной на первом в этом сезоне турнире категории WTA-1000, который стартовал в Дубае (ОАЭ).

Во втором круге Касаткина (7) сразится с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021, чешкой Барборой Крейчиковой.

Крейчикова в матче первого круга обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Крейчикова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бегу один эйс, пять двойных ошибок и один заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

Общий призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468. Его действующей чемпионкой является представительница Латвии Елена Остапенко.