Фритц обыграл Кецмановича в финале турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Тейлор Фритц стал победителем турнира в Делрэй-Бич. В решающем матче турнира он обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:0, 5:7, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. За это время Фритц сделал десять подач навылет и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. Кецманович, в свою очередь, сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного.

Таким образом, Фритц завоевал свой первый титул в сезоне и пятый в профессиональной карьере.

Счёт в личных встречах между Фритцем и Кецмановичем стал 4:1 в пользу американца.

Призовой фонд турнира в Делрэй-Бич составлял $ 642 735. Прошлогодним чемпионом является британец Кэмерон Норри.