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Фритц обыграл Кецмановича в финале турнира в Делрэй-Бич

Фритц обыграл Кецмановича в финале турнира в Делрэй-Бич
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Американский теннисист Тейлор Фритц стал победителем турнира в Делрэй-Бич. В решающем матче турнира он обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:0, 5:7, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. За это время Фритц сделал десять подач навылет и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. Кецманович, в свою очередь, сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного.

Таким образом, Фритц завоевал свой первый титул в сезоне и пятый в профессиональной карьере.

Счёт в личных встречах между Фритцем и Кецмановичем стал 4:1 в пользу американца.

Призовой фонд турнира в Делрэй-Бич составлял $ 642 735. Прошлогодним чемпионом является британец Кэмерон Норри.

Делрэй-Бич. Финал
19 февраля 2023, воскресенье. 23:10 МСК
Тейлор Фритц
7
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
0 		7 2
         
Миомир Кецманович
33
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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