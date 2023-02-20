Фритц обыграл Кецмановича в финале турнира в Делрэй-Бич
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Американский теннисист Тейлор Фритц стал победителем турнира в Делрэй-Бич. В решающем матче турнира он обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:0, 5:7, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. За это время Фритц сделал десять подач навылет и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. Кецманович, в свою очередь, сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного.
Таким образом, Фритц завоевал свой первый титул в сезоне и пятый в профессиональной карьере.
Счёт в личных встречах между Фритцем и Кецмановичем стал 4:1 в пользу американца.
Призовой фонд турнира в Делрэй-Бич составлял $ 642 735. Прошлогодним чемпионом является британец Кэмерон Норри.
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