Анастасия Павлюченкова проиграла Виктории Азаренко на старте турнира в Дубае

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 25 февраля.

В матче первого круга Павлюченкова проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема» белоруске Виктории Азаренко (15) со счётом 3:6, 5:7. Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Павлюченкова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Азаренко три эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде Азаренко сразится с представительницей США Амандой Анисимовой.

Общий призовой фонд женского турнира в Дубае составил $ 2 788 468.