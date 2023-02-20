Анастасия Павлюченкова проиграла Виктории Азаренко на старте турнира в Дубае
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 25 февраля.
В матче первого круга Павлюченкова проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема» белоруске Виктории Азаренко (15) со счётом 3:6, 5:7. Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Павлюченкова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Азаренко три эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем раунде Азаренко сразится с представительницей США Амандой Анисимовой.
Общий призовой фонд женского турнира в Дубае составил $ 2 788 468.
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