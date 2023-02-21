Кэмерон Норри назвал своих кумиров из мира тенниса

Британский теннисист Кэмерон Норри (13-я ракетка мира) рассказал, кого из теннисистов считает своими кумирами.

«Моим кумиром в детстве был Андре Агасси. Я прочитал его книгу и очень уважал его. Позднее, когда я переехал в Лондон, я начал тренироваться с Энди Марреем, мне удалось хорошо узнать его, и я также очень им восхищаюсь. Он мой великий кумир. Я очень многому у него научился», — приводит слова Норри Tennis World USA.

На прошлой неделе Норри дошёл до финала на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), где уступил второй ракетке мира Карлосу Алькарасу (Испания).



27-летний Кэмерон Норри является победителем четырёх турниров АТР в одиночном разряде, также на его счету один титул АТР в парном разряде.