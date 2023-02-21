Дмитрий Турсунов раскрыл причины прогресса Белинды Бенчич

Российский тренер Дмитрий Турсунов, работающий в данный момент со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, рассказал о причинах прогресса своей подопечной. На старте 2023 года Бенчич выиграла два турнира категории WTA-500 в Аделаиде и Абу-Даби и впервые с 2016 года вышла в четвёртый круг Australian Open.
«Когда люди слышат об усердной работе, они думают, что речь идёт о тяжёлой работе в тренажёрном зале и всё такое, но то, что она действительно хорошо делает, – это пробует новые вещи, давая себе шанс научиться чему-то совершенно новому. Даже если она не знает, сработает это или нет, она пробует.
И для неё это довольно тяжело, она довольно консервативный человек в этом смысле. Но она проявила смелость, что позволило ей немного быстрее внедрять новые вещи в свою игру.
Не знаю, видно это или нет, но, наверное, можно сравнить, как она сейчас двигается, как бьёт по мячу, разница небольшая есть.
Я чувствую, что впереди ещё много работы, и я сказал ей, что это будет постепенный процесс. Я просто пытаюсь добавить несколько аспектов к её игре и расширить арсенал. Необходимо одинаково хорошо действовать и в обороне, и в атаке, нельзя развивать что-то одно», — приводит слова Турсунова пресс-служба WTA.
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