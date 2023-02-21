Турсунов назвал Кирьоса «сильной личностью» и похвалил его за индивидуальность
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Российский тренер Дмитрий Турсунов, работающий в данный момент со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, поделился мыслями об австралийце Нике Кирьосе.
«Игроки боятся показывать свою индивидуальность, высказывать своё мнение, потому что в наши дни всё, что вы говорите, может быть искажено. Так что теннисисты в целом просто боятся быть собой в отличие от Кирьоса. Вот почему я думаю, что Ник Кирьос собирает полные стадионы, на которых играет. Его достаточно раз штрафовали, но Кирьос не возражает против этого. Ник — очень сильная личность», — сказал Турсунов в подкасте Крейга Шапиро.
На данный момент Ник Кирьос восстанавливается от операции, которая была проведена в январе. Из-за неё он не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии.
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