Турсунов назвал Кирьоса «сильной личностью» и похвалил его за индивидуальность

Российский тренер Дмитрий Турсунов, работающий в данный момент со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, поделился мыслями об австралийце Нике Кирьосе.

«Игроки боятся показывать свою индивидуальность, высказывать своё мнение, потому что в наши дни всё, что вы говорите, может быть искажено. Так что теннисисты в целом просто боятся быть собой в отличие от Кирьоса. Вот почему я думаю, что Ник Кирьос собирает полные стадионы, на которых играет. Его достаточно раз штрафовали, но Кирьос не возражает против этого. Ник — очень сильная личность», — сказал Турсунов в подкасте Крейга Шапиро.

На данный момент Ник Кирьос восстанавливается от операции, которая была проведена в январе. Из-за неё он не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии.