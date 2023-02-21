Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Дубае, отдав сопернице лишь один гейм

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно стартовала на турнире категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ). Получив второй номер посева на турнире, Соболенко вступила в борьбу со второго круга. Это был первый матч белоруски после победного Открытого чемпионата Австралии — 2023.
Первой соперницей Арины стала американка Лорен Дэвис (49-е место в рейтинге). Матч продолжался всего один час и закончился победой Соболенко с разгромным счётом 6:0, 6:1.
Соболенко сделала пять эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала пять из семи заработанных брейк-пойнтов.
На счету американки по одному эйсу и двойной ошибке и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем круге Соболенко встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
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