«Победа на «Шлеме» уже в прошлом». Соболенко вернулась с «баранкой» после триумфа на АО

21 февраля на турнире категории WTA-1000 в Дубае проходят матчи второго круга. В одной из встреч принимала участие победительница Открытого чемпионата Австралии 2023 года Арина Соболенко, а её соперницей была 49-я ракетка мира американка Лорен Дэвис. Это был первый матч Соболенко после финала AO, в котором белоруска обыграла Елену Рыбакину из Казахстана. Вообще же Арина подошла к отчётному матчу на серии из 11 побед в 11 матчах. До титула в Мельбурне Соболенко выиграла первый турнир в Аделаиде. Все эти достижения позволили спортсменке вернуться на второе место в рейтинге WTA и возглавить Чемпионскую гонку.

В матче с Дэвис Соболенко не испытала каких-либо проблем. Более того, белоруска просто уничтожила соперницу! Счёт матча — 6:0, 6:1 в пользу чемпионки АО — говорит сам за себя. Арина явно была настроена на то, чтобы закончить дело как можно быстрее, и стремилась к победе в каждом гейме — даже в упорном шестом гейме второго сета на подаче соперницы. На то, чтобы оформить выход в третий круг турнира, Соболенко понадобился всего час. Белоруска записала на свой счёт шесть эйсов — её подача по-прежнему в порядке.

«Дайте мне этот матч Соболенко — Остапенко завтра!» — так отреагировал журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере». В третьем круге Соболенко сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко, которая в своём матче второго круга разгромила чешку Линду Фрухвиртову — 6:2, 6:0.

Перед турниром Соболенко дала большую пресс-конференцию, значительная часть которой была посвящена её триумфу на Australian Open.

— Ты уже чемпионка ТБШ. Что-то изменилось?

— Не особо, честно говоря. Просто рада быть здесь. Хорошо потренировалась. Особо нет никакой разницы.

— Чем занималась после АО?

— У меня было несколько дней, чтобы всё осознать. Затем мы приступили к тренировкам. И полетели прямо в Дубай, так что…

— Что именно ты осознала?

— То, что это много значит для меня. Я верила в себя. Но я так долго этого ждала. Усердно трудилась, но не могла победить. У меня были тяжёлые поражения в полуфиналах. Затем, когда я победила, — конечно, это много значит для меня. Я была невероятно рада. Сперва я не могла в это поверить. А на следующей неделе думала: о боже, я сделала это. Да, это случилось. У меня было в голове: вау, это случилось. Это потрясающе. И теперь хочется большего. «Мотивация» — вот это слово. Я ещё больше мотивирована на усердную работу — чтобы вновь это почувствовать.

— Чего больше — удовлетворения или мотивации?

— Мотивации, думаю. Да, мотивации.

— Как для тебя изменился мир после этого?

— Не знаю. Мир? Что-то определённо изменилось в моём мозгу. Но не так сильно. Мне по-прежнему надо усердно работать. Надо каждый раз доказывать на корте, что я на своём месте. Ничего особо не изменилось. Просто здорово, что удалось достичь цели. Но работу надо продолжать, так что ничего не изменилось.

— Чувствуешь себя непобедимой?

— Пока только два турнира позади. Всего два турнира. Впереди ещё много недель (улыбается). Здорово, что я не проиграла ни одного матча в Австралии. Но теперь мы в Дубае. Не знаю, будет ли здесь то же самое. Сделаю всё возможное, чтобы прибавлять и побеждать.

— Ты уже побеждала в Абу-Даби и Дохе. Хочется сделать хет-трик?

— Да, было бы очень круто победить в Дубае (улыбается).

— Изменились ли условия?

— В этом году немного иначе, так как они поменяли мячи. Покрытие новое. Не то, что год назад. В прошлом году мяч очень быстро отскакивал. Мячи просто летали. Сейчас у меня чувство, что у меня больше шансов хорошо выступить — благодаря этим изменениям.

— Сетка очень сильная, это мотивирует тебя?

— Да, очень сильный состав. Мне нравится этот турнир, этот город. Конечно, я хочу победить. Понимаю, что впереди много непростых матчей, много игр, так что я должна поработать. Если я выиграю турнир, будет просто здорово. Да, мне хотелось бы победить.

— Можешь назвать тут самого сложного соперника?

— Я не заглядываю так далеко. Иду шаг за шагом. Порой смотришь, что там по сетке, а потом проигрываешь в первом матче, потому что уже видел себя в полуфинале или где-то там. Стараюсь идти шаг за шагом. Все соперники очень непростые. Думаю, теннис в целом стал сильнее. Имею в виду, что если первый номер играет с 30-м, то это ещё ничего не значит. Каждый может обыграть любого.

— Тебе помогает такой подход?

— Да, мне хочется сосредоточиться на себе. Думаю, единственное, почему я выиграла АО, — я была сосредоточена на себе. Я не думала обо всех этих ожиданиях, о том, что происходило вокруг, это «Шлем», всё такое прочее… Просто сфокусировалась на себе. Говорила себе, что надо показывать свой уровень на корте, что у меня много шансов выиграть тот или иной матч.

— С кем тренировалась тут?

— С Лейлой Фернандес, а потом с Хиль Белен Тайхман. Мой тренер сказал: нам точно нужно потренироваться с левшой.

— Где проводила время после АО?

— Здесь, в Дубае.

— Расскажи, как удалось починить подачу.

— Сложный вопрос. У меня ведь были огромные проблемы. Всё дело было в биомеханике, ну и ещё в ментальности. Я пересматривала видео со своей подачей. Поняла, что выполняю неправильные движения с точки зрения биомеханики. У меня не получалось подавать как надо. Я внесла большие изменения в движения.

— Что изменило твой настрой?

— Всё собралось воедино. Думаю, это было перед Цинциннати в прошлом году. Я стала работать над своей биомеханикой. Стала гораздо лучше всё понимать. Уже и во время грунтового сезона я стала задумываться об этом. Если моя подача не работала, я пыталась применять другие орудия, знаете? Ментально я начала работу над этим ещё тогда, а физически — перед Цинциннати.

Также Арина пообщалась с журналисткой Arab News Рем Абулейль. Спортсменка рассказала о прошлогодних трудностях и призналась, что намерена стать первой ракеткой мира.

«После Майами было очень тяжело. Всё было не так, это была не я, была не Арина, а маленькая девочка в депрессии. В прошлом году я думала: что ж, я никогда не возьму «Шлем». Очень сложный для меня период. Но я рада, что мне удалось пройти через это и не утратить веру в себя. Я не считала себя жёстким человеком, прежде чем не случился прошлый год. Когда я выявила проблемы с подачей, то поняла, что, возможно, я смогу пройти через что угодно», — говорит Соболенко.

По словам Арины, большую роль в её успехе сыграл отец, ушедший из жизни в ноябре 2019-го. Ему было всего 43 года. «Отец сделал меня жёстким человеком, даже не подозревая об этом. То, как он мотивировал меня, как пытался вывести меня на новый уровень, что говорил мне, через что прошёл… Он был крутым. В некотором смысле он был отличным примером для меня», — признала спортсменка.

Арина Соболенко Фото: из личного архива Арины Соболенко

Соболенко отстаёт в рейтинге от Иги Свёнтек на 4800 очков, но намерена догнать и перегнать польку. «Это мой главный приоритет. Я очень хочу этого. Она очень хорошо играет, двигается по корту так, как никто. Она сложный соперник, и это непростая задача. И именно поэтому мне хочется добиться этой цели. Это кажется невозможным, но я хочу сделать это возможным», — говорит Арина.

Лучшей подругой Соболенко в туре является испанка Паула Бадоса. В одном из эпизодов Break Point от Netflix Бадоса говорит, что победа — это как наркотик. «Это правда. Именно так это и воспринимается. Когда я смотрела эпизод с Паулой, я думала: ты права, девочка. Побеждаешь — и хочешь большего. Особенно когда берёшь титул. Думаешь: о боже, я хочу почувствовать это снова. Я хочу прибавлять и стать ещё более сложным соперником. Хочу почувствовать это вновь, ещё раз взять «Шлем». Это действительно потрясающе», — соглашается белоруска с подругой.

Арина добавила, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом, каким бы крупным ни был успех. «Посыл от моей команды таков: да, ты выиграла «Шлем», это круто, потрясающе, все очень рады, но это уже в прошлом. Надо продолжать работать, доказывать себе и всем, что ты на своём месте. Никогда не переставайте верить в себя. И помните: что бы ни происходило в вашей жизни, какие бы ни стояли вызовы, причину вы увидите позже. Надо понимать, что если сейчас для вас тяжёлые времена, то впереди ожидает что-то хорошее. Надо пройти через это — и это придёт», — сказала она.