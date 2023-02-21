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Кудерметова и Самсонова в паре уверенно вышли во второй круг турнира в Дубае

Кудерметова и Самсонова в паре уверенно вышли во второй круг турнира в Дубае
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в паре уверенно вышли во второй круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ). На старте турнира они обыграли пару Мэдисон Кис (США)/Саня Мирза (Индия).

Кудерметова и Самсонова одержали победу со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час. На счету Кис и Мирзы один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Кудерметова и Самсонова трижды подали навылет, допустили три двойные ошибки, а также реализовали пять брейк-пойнтов из восьми возможных.

Во втором круге Кудерметова и Самсонова встретятся с парой Джулиана Олмос (Мексика)/Чжан Шуай (Китай). Турнир продлится до 25 февраля.

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