Касаткина упустила в Дубае 4 матчбола! А вот Самсонова прошла в 3-й круг без борьбы

На Ближнем Востоке заканчивается серия из трёх крупных женских турниров. После WTA-500 в Абу-Даби и Дохе стартовал WTA-1000 в Дубае. Там собрались все сильнейшие теннисистки, кроме Онс Жабер, которая пока не оправилась после операции. Сетку возглавили первая ракетка мира Ига Свёнтек, только что взявшая титул в Дохе, и чемпионка Australian Open Арина Соболенко, для которой это будет первый старт после триумфа в Мельбурне.

В сетке Дубая изначально оказались семь россиянок, причём две из них – Анастасия Потапова и Екатерина Александрова (16-й номер посева) – снялись из-за проблем со здоровьем перед началом соревнований. В первом круге сошли с дистанции Анастасия Павлюченкова (SR), уступившая белоруске Виктории Азаренко (15), Вера Звонарёва (WC), не сумевшая справиться с американкой Амандой Анисимовой, и Вероника Кудерметова (10), проигравшая в трёхчасовом марафоне украинке Ангелине Калининой. Единственной из россиянок, кто победил в первом круге, оказалась Людмила Самсонова (14). Она отыгралась с 0-1 по сетам в матче с испанкой Паулой Бадосой.

В итоге во втором круге Дубая из россиянок оказалось две теннисистки – Самсонова и Дарья Касаткина (7). Как высоко сеянная она начинала турнирный путь со второго круга. Напомним, в этом сезоне Дарья играет очень неровно. В Аделаиде дошла до финала, а на Australian Open сошла с дистанции в первом круге. И перед ближневосточной серией турниров Касаткина рассталась со своим многолетним тренером Карлосом Мартинесом. Теперь с первой ракеткой России сотрудничает бывший теннисист ATP-тура 39-летний итальянец Флавио Чиполла. Пока эта работа не принесла особых результатов. В Абу-Даби Дарья проиграла в 1/4 финала, а в Дохе – во втором круге.

В интервью YouTube-каналу Натальи Забияко Касаткина осторожно высказалась о сотрудничестве с новым наставником: «Сложно и мне, и тренеру. Он меня совсем не знает, я его не знаю. Он не уверен, что ему стоит говорить, а что — нет. Я не знаю, как человек работает. Конечно, это сложно. В идеале — если ты меняешь тренера, то лучше делать это в конце сезона, перед предсезонкой или когда есть какой-то тренировочный блок, чтобы вы хотя бы чуть друг друга узнали. Но в жизни бывают всякие незапланированные ситуации. Сложно, конечно. Но всё, что ни делается, — к лучшему». Соперником Касаткиной по стартовому матчу Дубая стала чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 Барбора Крейчикова. Девушки играли совсем недавно – в Аделаиде-2, и тогда успех был на стороне россиянки – 6:2, 7:5. А их первая встреча в Цинциннати-2021 осталась за чешкой.

Начало поединка Дарья провалила. Соперница брала гейм за геймом и добралась до счёта 5:0. Но тут россиянка включилась в борьбу, дважды не дала чешке подать на сет – 5:4, правда, затем снова потеряла свою подачу, а с ней и всю партию – 6:4 в пользу Крейчиковой. Во втором сете девушки обменялись брейками – 2:2, затем в целом неплохо держали свои подачи. Лишь в седьмом гейме россиянке снова удалось сделать брейк – 4:3, и этого небольшого преимущества ей хватило, чтобы сравнять счёт по партиям – 6:4 и 1-1. Третий и решающий сет получился самым упорным. Дарья сделала брейк на старте – 1:0, но вскоре соперница восстановила равновесие – 2:2. Вновь в седьмом гейме Касаткина добилась брейка – 4:3, а 10-й получился затяжным. Во время подачи на матч Дарья упустила четыре матчбола! Шесть раз было «ровно», и лишь с четвёртого брейк-пойнта Барбора добилась обратного брейка – 5:5. Дальше чешка взяла свою подачу – 6:5 и тут же добилась брейка, а с ним и победы в матче – 6:4, 4:6, 7:5 за 2 часа 36 минут.

Так Дарья Касаткина упустила четыре матчбола и проиграла на старте крупнейшего турнира на Ближнем Востоке. Следом за первой ракеткой России на этот же корт должна была выйти Людмила Самсонова. Но её соперница – китаянка Чжэн Циньвэнь — снялась с турнира, а россиянка прошла дальше по сетке без борьбы. Теперь в среду Людмила в третьем круге встретится с победительницей пары Свёнтек – Фернандес.