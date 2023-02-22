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Елена Веснина выложила эмоциональный пост, посвящённый завершившей карьеру Сане Мирзе

Елена Веснина выложила эмоциональный пост, посвящённый завершившей карьеру Сане Мирзе
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на новость о том, что индийская теннисистка Саня Мирза провела свой последний матч.

«Поздравляю, подруга, с потрясающей карьерой! Так много замечательных моментов мы разделили с тобой на корте и за его пределами. Желаю тебе всего наилучшего в новой главе, уверена, что у тебя всё получится», — написала Веснина на своей странице в социальной сети.

Ранее Мирза провела последний матч в карьере, в паре с американкой Мэдисон Кис уступив россиянкам Веронике Кудерметовой и Людмиле Самсоновой со счётом 4:6, 0:6.

Мирза — победительница шести турниров «Большого шлема» (выиграла три в женском парном разряде и три — в миксте). За карьеру она завоевала 44 титула на уровне WTA (один — в одиночном разряде).

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