Белинда Бенчич: я много читала об «эффекте Турсунова», возможно, дело в этом

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (девятая ракетка мира) высказалась об эффекте работы с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

«Я много читала об «эффекте Дмитрия», возможно, дело в этом. Просто мне нужно оставаться жёсткой, дисциплинированной и крепкой морально. Я действительно работаю над этим прямо сейчас, чтобы сохранять спокойствие и оставаться позитивной. Думаю, что в этом я стала лучше, чем в прошлом году. У меня были взлёты и падения.

Если честно, я даже не знаю, как решилась на смену техники. Обычно такое очень пугает, но тренер заставляет меня ему поверить. Я просто ему доверяю. У меня необычная техника, мало кто играет в открытой стойке», — приводит слова Бенчич пресс-служба WTA.